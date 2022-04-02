Bolu Dağı'nda toprak kayması, TEM yolu trafiğe kapandı (2)

KGM: ANKARA YÖNÜ 3 ŞERİT, İSTANBUL YÖNÜ 1 ŞERİT OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı'nda meydana gelen heyelanla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergah Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılacaktır" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel