Bolu Dağı'nda toprak kayması; İstanbul yönü ulaşıma kapandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI, YOL AÇILDIBolu Dağı Tüneli'nin heyelan nedeniyle kapanan İstanbul istikametinde çalışmalar tamamlandı.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI, YOL AÇILDI
Bolu Dağı Tüneli'nin heyelan nedeniyle kapanan İstanbul istikametinde çalışmalar tamamlandı. Yoldaki toprak tamamen kaldırıldıktan sonra temizlik çalışması yapıldı. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte sabaha karşı 03.30 sıralarında kapanan yol, saat 19.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.
Murat KÜÇÜK/BOLU, -
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel