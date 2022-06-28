Bolu Dağı'nda toprak kayması; İstanbul yönü ulaşıma kapandı BOLU Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü çıkışında aşırı yağmur sonrası toprak kayması meydana geldi. BOLU Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü çıkışında aşırı yağmur sonrası toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, toprağın kaldırılması için çalışmalar sürürüyor. Bolu'da dün gece etkili olan yoğun sağanak sonrası, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi. Yolun sağ tarafındaki dağlık alandan büyük bir toprak kütlesi yola doğru kaydı. Yolun 2 şeridinin toprakla dolması üzerine TEM'in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Karayolları ve polis ekipleri tarafından araçlar, Abant Gişeleri'nden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Karayolları ekipleri yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel Toros Dağları İstanbul Bolu Güncel Haberler

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