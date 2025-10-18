Haberler

Bolu Dağı'nda Tır ve Yolcu Otobüsü Çarpıştı

Bolu Dağı'nda Tır ve Yolcu Otobüsü Çarpıştı
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 yolcu hafif yaralandı. Kaza sonrası ulaşımda aksama yaşandı ancak trafik kısa sürede normale döndü.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Hakan Ö. idaresindeki 06 EOU 719 plakalı tır ile Bolu Dağı Düzce geçişi Kaynaşlı Dörtyol mevkisinde kavşakta manevra yapan Mevlüt T. yönetimindeki 34 MZJ 538 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 2 yolcu, ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Kaza bir süre ulaşımda aksamaya neden olurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
