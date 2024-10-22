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Bolu Dağı'nda Sisin Etkisiyle Görüş Mesafesi 20 Meteye Düştü

Bolu Dağı'nda Sisin Etkisiyle Görüş Mesafesi 20 Meteye Düştü
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Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zorlu koşullarla karşılaştı, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu. Sabah erken saatlerinden bölgede etkili olan yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler görüş mesafesinin düşmesi ile rampalı ve virajlı yolların bulunduğu D-100 geçişinde yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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