Bolu Dağı'nda yağmur ve sis etkili oldu

Güncelleme:
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde yağmur ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sis etkili oldu. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/Bolu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
