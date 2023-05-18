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Bolu Dağı'nda Sis ve Yağış Etkili Oluyor

Bolu Dağı'nda Sis ve Yağış Etkili Oluyor

Güncel Haberler

Türkiye'nin en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda yağış ile birlikte sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşüyor.

Bolu Dağı'nda sis ve yağış etkili oluyor

DÜZCE - Türkiye'nin en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda yağış ile birlikte sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşüyor.

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor. İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin arasında bulunan ve önemli geçiş güzergahı olun Bolu Dağı'nda yağış ile birlikte sis görüş mesafesini düşürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşüyor.

Trafikte ilerleyen araçlar kontrollü bir şekilde dörtlü flaşörlerini yakarak ilerlerken karayolları ekipleri yol kenarlarında sis lambaları ile vatandaşları uyarıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları Türkiye Bolu Güncel Haberler

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