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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak yağış etkili oluyor

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Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde sağanak yağış ve sis etkili oluyor. Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış ve sis etkili oluyor. Sis ve yağış sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak yağış etkili oluyor

BOLU - Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde sağanak yağış ve sis etkili oluyor.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış ve sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis ve yağış sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Özkan - Güncel

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