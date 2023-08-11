Bolu Dağı'nda sis ve sağanak yağış etkili oluyor

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde sağanak yağış ve sis etkili oluyor. Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış ve sis etkili oluyor. Sis ve yağış sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.