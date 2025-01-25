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Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis ve sağanak, sürücülerin ulaşımını zorlaştırdı. Karayolları ve güvenlik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Anadolu Otoyolu'nun viyadükler ve tünel mevkilerinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer alan Karayolları Kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis hakim oldu.

Sürücüler, görüş mesafesinin düştüğü rampalı ve virajlı yolların bulunduğu güzergahta yavaş ilerledi.

Güzergahta görev yapan karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Anadolu Otoyolu'nun viyadükler ve Bolu Dağı Tüneli kısmında da sağanak ile sis etkili oldu.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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