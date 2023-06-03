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Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Güncel Haberler

100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede sağanak ve sis, Düzce kesiminde Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ve Kaynaşlı ile Bolu kesiminde Elmalık ve polisevi mevkisinde etkili oldu. Görüş mesafesinin azaldığı güzergahta sürücüler dikkatli ilerledi. Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı. Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile 2'nci ve 3'üncü viyadükler kesiminde de sağanak ve sis etkisini gösterdi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bölgede sağanak ve sis, Düzce kesiminde Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ve Kaynaşlı ile Bolu kesiminde Elmalık ve polisevi mevkisinde etkili oldu.

Görüş mesafesinin azaldığı güzergahta sürücüler dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile 2'nci ve 3'üncü viyadükler kesiminde de sağanak ve sis etkisini gösterdi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

Toros Dağları Kaynaşlı Düzce Bolu Güncel Haberler

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