Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak Trafik Güvenliğini Tehdit Ediyor
Ankara ve İstanbul arasında önemli bir güzergah olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak, görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Sürücülerden dikkatli olmaları istendi.
Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü.
Kara yolunun Bolu kesiminde, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak kesimlerinde sağanak etkili oluyor.
Güzergahın yüksek kesimlerinde sağanağın yanı sıra sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.
Bölgede görev yapan ekipler, güzergahı kullanacak sürücülerden, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel