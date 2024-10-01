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Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak Trafik Güvenliğini Tehdit Ediyor

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Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak, görüş mesafesini düşürerek sürücülerin güvenliğini olumsuz etkiledi. Karayolları ve güvenlik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis ve sağanak, görüş mesafesini düşürdü.

Gece saatlerinden itibaren yağışın etkili olduğu bölgede, sabah sis oluştu.

Güzergahın Düzce geçişinde Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Kaynaşlı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Bolu kesiminde de Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.

Bölgede ring halinde bulunan Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

Öte yandan kent merkezlerinde de sağanak etkisini gösterdi.

Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak Trafik Güvenliğini Tehdit Ediyor
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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