Haberler

Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak Trafiği Etkiliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve sis nedeniyle sürücüler düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren sis ve sağanak etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler düşük hızda ilerledi.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren sağanak ve sis etkili oldu. Sağanakla birlikte etkili olan sis nedeniyle rampaların ve virajların bulunduğu Bolu Dağı geçişinde sürücüler düşük hızda ilerledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düşerken, polis ekipleri yol güzergahları üzerinde kontrollerini sürdürüyor.

Haber-Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

O gece Güllü'nün evinde neler oldu? İşte kamera görüntülerinin tamamı
Trafikte tartıştığı sürücüye taşla saldıran maganda yakalandı

İnfial yaratan görüntü! Bakan Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.