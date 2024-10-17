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Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak Trafiği Etkiliyor

Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak Trafiği Etkiliyor
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Bolu Dağı'nın D-100 Kara Yolu geçişinde sağanak yağış ve yoğun sis etkili olarak sürücülerin görüş mesafesini 30 metreye düşürdü, bu da trafikte yavaşlamalara neden oldu.

BOLU Dağı'nın D-100 Kara Yolu geçişinde sağanak ve sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Bolu Dağı'nın D-100 Kara Yolu geçişinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve sis etkili oldu. Yolun Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler görüş mesafesinin azalması nedeniyle yavaş ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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