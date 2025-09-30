Haberler

Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak Sürücüleri Olumsuz Etkiledi
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve sis, sürücülerin görüş mesafesini 30 metreye düşürdü. Polis ekipleri yol güzergahında kontrollerini sürdürüyor.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren sis ve sağanak etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler düşük hızda ilerledi.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren sağanak ve sis etkili oldu. Sağanakla birlikte etkili olan sis nedeniyle rampaların ve virajların bulunduğu Bolu Dağı geçişinde sürücüler düşük hızda ilerledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düşerken, polis ekipleri yol güzergahları üzerinde kontrollerini sürdürüyor.

