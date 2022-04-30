Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkisini gösteriyor.

Otoyolun Yumrukaya, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler ile D-100 kara yolunun Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sağanak ve sis etkili oluyor.

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Karayolları ekipleri bayram tatili nedeniyle trafikte akıcı yoğunluk yaşanan bölgede ring halinde görev yaparken, trafik polisleri de güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.