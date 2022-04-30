Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkisini gösteriyor.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkisini gösteriyor.

Otoyolun Yumrukaya, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler ile D-100 kara yolunun Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sağanak ve sis etkili oluyor.

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Karayolları ekipleri bayram tatili nedeniyle trafikte akıcı yoğunluk yaşanan bölgede ring halinde görev yaparken, trafik polisleri de güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Abant, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title