Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor - Haberler

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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

AA - Zafer Göder - Güncel
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100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve aralıklarla sağanak etkisini gösteriyor.

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve aralıklarla sağanak etkisini gösteriyor.

Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Zaman zaman sağanağın da etkili olduğu bölgede Karayolları ekipleri, sis lambalarıyla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Trafik polisleri de sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda ikazda bulunuyor.

Öte yandan, kent merkezinde de aralıklarla sağanak etkili oluyor.

AA / Zafer Göder - Güncel

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Haberler

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