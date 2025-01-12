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Bolu Dağı'nda Sis Uyarısı: Sürücüler Dikkatli Olmalı

Bolu Dağı'nda Sis Uyarısı: Sürücüler Dikkatli Olmalı
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler rampalı ve virajlı yollarda yavaş seyrederken, karayolları ve polis ekipleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer alan Karayolları Kavşağı, Karanlıkdere ve Bakacak mevkilerinde sis hakim oldu. Sürücüler, rampalı ve virajlı yolların bulunduğu güzergahta yavaş seyretti.

Karayolları ve polis ekipleri, bölgeden geçen sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de sis etkisini gösterdi.

Otoyolun Düzce gişeleri, Beyköy, Sinirci, Gölyaka ve Yeşilyayla mevkilerinde görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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