Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul ve Ankara arasında önemli bir güzergah olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, görüş mesafesini 25 metreye kadar düşürerek sürücüleri zor durumda bırakıyor. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan önemli güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yolun Bolu ve Düzce geçişinde, Abant Kavşağı, Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerindeki sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Güzergahı kullanan sürücüler, sisin etkili olduğu bölgelerde yavaş seyrediyor.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri, güzergahta etkili olan sise karşı uyararak, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
