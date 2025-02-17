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Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, görüş mesafesini azaltarak ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler dikkatli ve yavaş seyretmeleri konusunda uyarıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kara yolunun Bolu kesiminde yer alan Abant ve Karayolları Kavşağı ile Seymenler mevkilerinde sis etkisini gösterdi.

Görüş mesafesinin azaldığı güzergahın Düzce sınırlarında kalan Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde sürücüler dikkatli ve yavaş seyretti.

Trafik ve Karayolları ekipleri, sürücülere, takip mesafelerini korumaları, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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