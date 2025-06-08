Bolu Dağı'nda Sis Seviyesi Yükseldi, Sürücülere Uyarı

Bolu Dağı'nda Sis Seviyesi Yükseldi, Sürücülere Uyarı
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler yolda yavaş ilerlerken, polis ve kara yolları ekipleri hızlı gitmemeleri ve takip mesafesini korumaları için uyardı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkisini gösterdi.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yer alan Bakacak, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkilerinde sürücüler, yolda yavaş ilerledi.

Bölgede görev yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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