Bolu Dağı'nda Sis Nedenli Görüş Mesafesi 25 Metreye Düştü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkisini gösterdi.
Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye düştüğü güzergahta sürücüler sis lambalarıyla uyarıldı, bazı sürücüler araçlarının dörtlü lambalarını yakarak düşük hızda ilerledi.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel