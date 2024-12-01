Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Ulaşımda Görüş Mesafesi Düşüyor
Ankara ile İstanbul arasındaki D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki sis, sürücülerin görüş mesafesini olumsuz etkiliyor. Sürücüler, sis nedeniyle yavaş seyrederken, trafik ekipleri güvenli sürüş için uyarılarda bulunuyor.
Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.
Kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sürücüler, rampalı ve virajlı yolların bulunduğu güzergahta yavaş seyretti.
Karayolları ve trafik ekipleri, geçişi kullanacak sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı.
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