Haberler ›› Güncel ›› Bolu Dağı'nda Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Bolu Dağı'nda Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

5 Aralık 2023 10:11 Son Güncelleme: 10:12 Abone Ol

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini azalttı. Karayolları ve trafik ekipleri sürücüleri uyararak yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.