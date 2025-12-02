Bolu Dağı'nda Sis Etkisini Gösterdi, Sürücüler Dikkatli Olmalı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, görüş mesafesini azalttı. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.
Kara yolunun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis, görüş mesafesini azalttı.
Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel