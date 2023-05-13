Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Güncel Haberler
100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Güzergahı kullanan sürücüler, sis nedeniyle yolda dikkatli ilerliyor.
Bölgede görev yapan Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla uyarıyor.
Trafik polisleri ise sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda ikazda bulunuyor.