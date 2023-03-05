Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor Güncel Haberler 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yolun Düzce kesimi Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyrediyor. Bölgedeki görüş mesafesi yer yer 35 metreye düşüyor. Trafik ekipleri, sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde ikazlarda bulunuyor. Kaynak: AA / Güncel Toros Dağları Düzce Bolu Güncel Haberler

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