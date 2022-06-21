Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor. Abant kavşağı, Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Sis ve hafif yağış nedeniyle bölgedeki trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden aşırı hızdan kaçınmalarını ve takip mesafesini korumalarını istedi. Karayolları ekipleri de ışıklı tabelalarla sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Öte yandan sis, Bolu kent merkezinin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor. AA / Ömer Ürer - Güncel Toros Dağları Abant Bolu Güncel Haberler

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