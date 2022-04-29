Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sis etkisini gösteriyor.

Otoyolun, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ve ışıklı tabelalarla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücülere; hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilere uymaları yönünde ikazda bulunuyor.