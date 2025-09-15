Haberler

Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oldu

Güncelleme:
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle yol güzergahı üzerinde görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Sisle birlikte hafif şekilde yağmur da etkili oldu, sürücüler yavaş ilerledi. (DHA

