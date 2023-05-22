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Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

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BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişini etkileyen yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişini etkileyen yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sürücüler araçlarıyla kontrollü olarak ilerlerken, sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

?Ankara- İstanbul güzergahında, Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azalmasıyla sürücüler, araçlarıyla kontrollü ve yavaş ilerledi. Sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mutlu Yuca - Güncel

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