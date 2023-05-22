BOLU DAĞI'NDA SİS ETKİLİ OLDU

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle araçlar kontrollü ve yavaş ilermek zorunda kaldı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yolun, Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler kontrollü ve yavaş şekilde ilerledi. Sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.