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Bolu Dağı'nda Sis Etkili, Görüş Mesafesi 30 Metreye Düşüyor

Bolu Dağı'nda Sis Etkili, Görüş Mesafesi 30 Metreye Düşüyor
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkatli olması konusunda uyarıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.

Kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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