Bolu Dağı'nda Sis Etkili, Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle yol güzergahı üzerinde görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Sisle birlikte hafif şekilde yağmur da etkili oldu, sürücüler yavaş ilerledi.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU