Bolu Dağı'nda Sis Etkili, Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkatli bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerledi.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle yol güzergahı üzerinde görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Sisle birlikte hafif şekilde yağmur da etkili oldu, sürücüler yavaş ilerledi.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
