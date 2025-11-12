Bolu Dağı'nda Sağanak Yağış Sebebiyle Ulaşımda Zorluklar
Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak yağış, sürücüler için zor anlar yaşatıyor. Yol kenarlarında su birikintileri oluştu.
Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak etkili oluyor.
Gece başlayan sağanak, kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sürüyor.
Sağanak nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu, güzergahı kullanan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Karayolları ve trafik ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri sağanak konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel