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Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye düştü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesimlerinde sağanak etkili oldu. D-100 kara yolunun Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis görüldü.

Sis ve sağanak nedeniyle güzergahta görüş mesafesi yer yer 35 metreye düştü.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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