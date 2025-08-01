Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi D düştü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Sürücülerden yavaş ilerlemeleri ve dikkatli olmaları istendi.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler, yolda yavaş ilerledi.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel