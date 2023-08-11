Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis Etkisi

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sağanak ve sis etkisini gösterdi. Bölgede etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler, yolun Düzce kesiminde Bakacak, Heyelan, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ile Bolu kesiminde Elmalık mevkisinde dikkatli ilerliyor. Güzergahta ring halinde görev yapan Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.