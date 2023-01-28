Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
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100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkisini gösteriyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkisini gösteriyor.
Öğleden sonra sağanağın başladığı bölgede, yer yer sis de görülüyor.
Kara yolunun Abant Kavşağı, Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Polis ekipleri, sürücüleri, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde uyarıyor.
Bölgede gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Kaynak: AA / Güncel