Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - Haberler

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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Faruk Çidem - Güncel
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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda etkili olan sağanak ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

BOLU - Bolu Dağı'nda etkili olan sağanak ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Güncel

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