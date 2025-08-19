Bolu Dağı'nda Park Halindeki Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı

Bolu Dağı kesiminde, park halindeki bir kamyonetin hareket etmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yol kenarında park halinde olan kamyonetin hareket ederek uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 GDH 811 plakalı kamyonetin sürücüsü F.K, Bolu Dağı'nın Bakacak mevkisi İstanbul istikametinde yol kenarında bulunan park alanına aracını çekti.

Uçuruma yakın noktada park edilen kamyonet, bir anda hareket edince o sırada dışarıda bulunan sürücü aracını durdurmaya çalıştı.

Kamyonetiyle birlikte uçuruma yuvarlanan sürücü ağaçlık alana takıldı, araç ise yaklaşık 70 metre aşağıda durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kendi imkanıyla park alanına çıkan yaralı sürücüyü ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
