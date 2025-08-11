Bolu Dağı'nda Park Halindeki Araca Çarpan Otomobilin Kazası Güvenlik Kamerasında

Bolu Dağı'nda Park Halindeki Araca Çarpan Otomobilin Kazası Güvenlik Kamerasında
Güncelleme:
Bolu Dağı'nda meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden bir otomobil park halindeki araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi, araçlarda hasar oluştu.

BOLU Dağı'nda otomobilin park halindeki araca çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkıp yol kenarındaki bir dinlenme tesisinin otoparkında park halinde bulunan otomobile çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
