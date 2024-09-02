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Bolu Dağı'nda Otoyol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Yoğunluğu

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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde araç kuyrukları oluşuyor. Otoyolun İstanbul istikametinde devam eden alt ve üst yapı ile tünel boyunun uzatılması çalışmaları kapsamında Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları çağrısında bulundu.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde araç kuyrukları oluşuyor.

Otoyolun İstanbul istikametinde devam eden alt ve üst yapı ile tünel boyunun uzatılması çalışmaları kapsamında Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada kara yolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Valilikte düzenlenen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 19 Eylül'e kadar sürecek yoğunluğun azaltılması için sürücülere, Valilik ve Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıları dikkate almaları ve alternatif güzergahları kullanmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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