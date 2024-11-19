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Bolu Dağı'nda Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Bolu Dağı'nda Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen kazada bir otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ankara yönüne giden N.Y. idaresindeki 33 AUN 72 plakalı otomobil, söz konusu kara yolunun Bolu Dağı geçişi Bakacak mevkiinde kontrolden çıkarak sis ikaz lambasına çarptı. Savrulan otomobil yolun sağ şeridine devrilip ters döndü.

Kazada araçtaki sürücü ile C.Ü. (58) ve H.Ü. (91) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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