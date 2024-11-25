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Bolu Dağı'nda Kış Manzaraları

Bolu Dağı'nda Kış Manzaraları
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Bolu Dağı'nda kar yağışının ardından oluşan muhteşem kış manzaraları, D-100 kara yolu geçişinde beyaz örtüyle kaplandı. Yolculuk yapanlar, doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş noktalarından Bolu Dağı'nda, kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

Düzce ve Bolu'da 2 gündür devam eden yağışın etkisi azalırken, komşu iki ilin sınırlarında yer alan, İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi beyaz örtüyle kaplandı.

Güzergahı kullananlar, sarıçam, karaçam, köknar, kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla çevrili dağın doğası eşliğinde yolculuk yapmanın yanında yüksek rakımlı bölgedeki dinlenme tesislerinden farklı kış manzaralarını seyretme imkanı buluyor.

Bolu Dağı geçişinde karla kaplanan ağaçlar ve kara yolunun kıvrımlı siyah görünümüyle beyaz örtünün içinde oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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