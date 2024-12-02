Üye Girişi
Haberler
Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz

Rusya, Esad'a destek verecek mi? Kremlin'den beklenen açıklama geldi

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

Muhaliflerin kontrolündeki şehre uçaklarla bomba yağdırdılar
4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi

4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi

Bolu Dağı'nda Kış Lastiği Denetimi Başladı

Bolu Dağı'nda Kış Lastiği Denetimi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara-İstanbul güzergahında D-100 kara yolunda kış lastiği denetimi yapıldı. Oluşturulan kontrol noktalarında sürücülerin kış lastiği ve belgeleri kontrol edildi. Kış lastiği bulunmayan ticari araç sahiplerine ceza kesildi.

Ankara ve İstanbul arasındaki ulaşım güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için dün başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönünde kontrol noktası oluşturdu.

Kış aylarında kar yağışı, buzlanma ve yoğun sis durumlarında ulaşımın aksadığı güzergahı kullanan sürücülerin araçlarında denetim yapıldı, lastiklerin diş derinliği ölçüldü.

Şoförlerin sürücü belgelerini de kontrol eden ekipler, kış lastiği bulunmayan ticari araç sahiplerine 4 bin 69 lira idari para cezası uyguluyor.

Gerekli şartları taşımadıkları için yola devam etmelerine izin verilmeyen sürücüler, en yakın lastik değişim merkezlerine yönlendiriliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Halep'in Coğrafi ve Tarihi Önemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.