Bolu-Karla kaplı Bolu Dağı dronla görüntülendi
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişindeki karla kaplı ormanlar dronla havadan görüntülendi. Kar yağışı sonrası beyaz örtü oluşan bölgede araçların ormanlar arasındaki geçişi gözlemlendi.
Haber: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel