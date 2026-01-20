Haberler

Bolu-Karla kaplı Bolu Dağı dronla görüntülendi

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişindeki karla kaplı ormanlar dronla havadan görüntülendi. Kar yağışı sonrası beyaz örtü oluşan bölgede araçların ormanlar arasındaki geçişi gözlemlendi.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişindeki karlı kaplı ormanlar, dronla havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı sonrası beyaz örtü oluştu. Çam ormanlarıyla çevrili Bolu Dağı da beyaza büründü. Karla kaplı ormanlar dronla görüntülendi, araçların sağlı sollu ormanlar arasından geçtiği görüldü.

Haber: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
