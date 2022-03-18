Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı

İhlas Haber Ajansı - Faruk Çidem - Güncel
 - Güncelleme:

Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı Bolu'da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

BOLU (İHA) - Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı

BOLU - Bolu'da TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkisini gösteren yağış, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı

Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı

Bolu Dağı'nda kar yağışı şiddetini artırdı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Güncel

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title