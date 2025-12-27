Haberler

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Güncelleme:
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Bölgedeki kar kalınlığı 20 cm'yi geçti.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin İstanbul yönünde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği bölgede tır, kamyon ve tankerler ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yolun İstanbul istikametinin ulaşıma kapanmaması için D-100 kara yolunun Elmalık mevkinde uygulama yaptı. Uygulamada tanker, kamyon ve tırların yolun Bolu Dağı kesiminde, İstanbul yönüne geçişlerine müsaade edilmiyor. Ağır tonajlı araçlar Elmalık sapağından kent merkezindeki araç park alanlarına yönlendiriliyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik ekipleri, yolun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülerden araçlarında takoz ve çekme hatalı bulundurmalarını, kış lastiği olmayan araç sürücülerinin yola çıkamamalarını istedi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
