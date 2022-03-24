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Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kar yağışı, otoyolun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ve Taşaltı mevkilerinde etkili oluyor.

Ulaşımda aksama yaşanmayan güzergahta Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması sürdürüyor.

Trafik polisleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde kar, aralıklarla hafif şekilde etkili oluyor.

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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